РФС начал проверку по поводу возможных ставок двух игроков «Тамбова»

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Российский футбольный союз (РФС) начал проверку по поводу возможной игры на тотализаторе двух футболистов «Тамбова». Об этом сообщает Sports.ru.
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По словам представителя службы коммуникаций, в ходе работы по противодействию договорным матчам от системы раннего предупреждения была получена информация, требующая проверки, о потенциальных манипуляциях некоторых игроков ФК «Тамбов» по поводу изменения хода ряда матчей.

Подозрения вызвали встречи чемпионата России «Тамбов» — «Краснодар» и «Тамбов» — «Сочи». Подопечные Сергея Первушина проиграли оба матча с общим счетом 0:9.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) тамбовская команда занимает последнюю строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 13 очков за семь туров до конца сезона.

Зимой клуб был близок к снятию с розыгрыша чемпионата России и расформированию.

Ранее главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин высказался о скандале, связанном с подозрением двух игроков клуба в игре на тотализаторе.