Стали известны имена подозреваемых в ставках игроков «Тамбова». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, для беседы в Российский футбольный союз (РФС) вызваны полузащитники Александр Еркин и Дмитрий Герман.

Оба футболиста по ходу матчей чемпионата России против «Сочи» и «Краснодара» заработали по одному пенальти в свои ворота.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) тамбовская команда занимает последнюю строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 13 очков за семь туров до конца сезона.

Зимой клуб был близок к снятию с розыгрыша чемпионата России и расформированию.

Ранее генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова прокомментировала вызов двух игроков команды в РФС из-за подозрений в игре на тотализаторе.