Щербакова не знает о прыжковом контенте произвольной программы на ЧМ

Российская фигуристка Анна Щербакова призналась, что пока не знает, какие именно прыжковые элементы будет выполнять в произвольной программе на чемпионате мира — 2021 в Стокгольме, передает Fuji TV.

Она отметила, что это будет решаться уже во время мирового первенства, она и тренерский штаб Этери Тутберидзе после короткой программы будут принимать решения о прыжковом наполнении произвольного проката.

«Прыжки в произвольной программе? Пока это секрет даже для меня. Посмотрим по ходу. Еще впереди короткая программа, дальше день перерыва. Все будет зависеть от моей формы и состояния. В произвольной все будет понятно», — заявила Щербакова.

Также российская фигуристка добавила, что ее целью является выход со льда полностью удовлетворенной выполненным прокатом.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Дмитрий Свищев оценил слова олимпийской чемпионки Меган Дюамель в адрес Щербаковой. История началась после того, как в своем интервью фигуристка сказала, что не может наслаждаться победами Анны Щербаковой, поскольку та выглядит очень болезненной.