«С разницей в 16 лет»: Акинфеев опубликовал две фотографии с Оличем

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поздравил нового главного тренера «армейского» клуба Ивицу Олича с возвращением в команду. И опубликовал в своем Instagram две фотографии с разницей в 16 лет.

«С разницей в 16 лет. С возвращением, Ивица!» — подписал Акинфеев фото на своей странице в Instagram.

Футболисты вместе защищали цвета «армейцев» в период с 2003 по 2006 год. На счету Олича 112 матчей и 41 гол за ЦСКА.

Новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич 23 марта провел первую тренировку с командой. Перед ее началом хорват поприветствовал футболистов московской команды на русском языке.

«Я ваш новый тренер Ивица Олич. Пришел в большой клуб, очень рад. Нам нужно много работать, чтобы вы стали сильнее как команда и лучше как игроки. Давайте сегодня сразу и поработаем как надо», — сказал Олич.

Ранее сообщалось, что Олич на первой тренировке обратился к игрокам ЦСКА на русском языке.