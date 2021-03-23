Передача Тарасенко не спасла «Сент-Луис» от поражения «Вегасу»

«Сент-Луис Блюз проиграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась победой «Голден Найтс» со счетом 5:1.

Российский нападающий проигравшей команды Владимир Тарасенко в этом поединке отличился в единственной заброшенной шайбе — он выступил в роли ассистента Винс Данна.

Стоит отметить, что российский форвард пропустил начало регулярного чемпионата. Из-за операции, которая была ему проведена на плече, он не выходил на лед 6,5 месяцев.

Ранее сообщалось, что в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе», а Тарасенко очков не набрал, завершив матч с показателем полезности »-1».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас Голден Найтс» — «Сент-Луис Блюз» — 5:1

1:0 — Маршессо (Карлссон), 08:41;

1:1 — Данн (Тарасенко, Шварц), 26:42;

2:1 — Стоун (Холден, Стивенсон), 41:20;

3:1 — Колесар (Хаг), 51:19;

4:1 — Карлссон, 54:56;

5:1 — Стоун, 58:08.