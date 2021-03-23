Голкипер «Айлендерс» Сорокин обновил свой собственный рекорд

Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин обновил свой собственный рекорд, который установил матчем ранее.

В поединке регулярного чемпионата НХЛ, где «Айлендерс» встречались с «Филадельфией Флайерз» и добыли победу в овертайме со счетом 2:1, российский голкипер отразил 36 бросков по своим воротам из 37. По итогам встречи Сорокин был признан первой звездой.

Таким образом, свою победную серию вратарь продлил до восьми поединков в рамках регулярного чемпионата. Это позволило ему обновить клубный рекорд в НХЛ, установленный им же 21 марта в игре с «Филадельфией Флайерз» (6:1).

Ни один из голкиперов-новичков не одерживал столько побед подряд в составе «Айлендерс».

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич стал первой российской звездой недели в НХЛ. Он набрал 6 (3+3) очков в трех матчах, разделив это звание с партнером по «Рейнджерс» Артемием Панариным, который показал такой же результат в четырех поединках.