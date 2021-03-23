Чалов поблагодарил Гончаренко за работу в ЦСКА

Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов поблагодарил белорусского специалиста Виктора Гончаренко за совместную работу в армейском клубе.

Гончаренко покинул пост главного тренера армейского клуба 22 марта. Сообщается, что на его место будет назначен бывший футболист ЦСКА Ивица Олич, который выступал за команду с 2003 по 2006 год. О назначении хорвата на пост должны объявить в скором времени.

«Михалыч, спасибо за все! Удачи вам», — написал форвард в своем Instagram.

Белорусский специалист возглавил клуб в 2016 году. Под его руководством ЦСКА одержал 82 победы в 167 матчах, завоевал Суперкубок России и дважды стал серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ).

После 23 туров чемпионата страны ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. Клуб потерпел поражение от тульского «Арсенала» (1:2) и петербургского «Зенита» (2:3) в двух последних матчах первенства.

Ранее сообщалось, что хорватский полузащитник ЦСКА Кристиан Бистрович отреагировал на увольнение Гончаренко с поста наставника армейцев.