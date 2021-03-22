Месси превзошел достижение Роналду по голам без учета пенальти

Футболист каталонской «Барселоны» Лионель Месси превзошел достижение игрока туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду по голам без учета пенальти.

В матче 28-го тура чемпионата Испании сине-гранатовые обыграли «Реал Сосьедад» со счетом 6:1, а аргентинец отметился дублем. На его счету 637 забитых мячей без учета пенальти, а у Роналду — 635.

22 марта сине-гранатовые заявили, что Месси повторил рекорд Пеле по количеству голов в одном чемпионате. Месси забил 467 мячей в Ла Лиге, а Пеле — 467 мячей в чемпионате Бразилии.

Месси выступает за клуб из Каталонии с 2003 года. В составе команды он стал десятикратным чемпионом Испании, шесть раз выигрывал Кубок страны, восемь раз становился обладателем национального Суперкубка, четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, а также трижды был триумфатором Клубного чемпионата мира.

Его контракт с каталонцами истекает летом 2021 года. Пока он не подписал новое соглашение с командой.

Ранее сообщалось о том, что Месси лидирует в 2021 году среди игроков топ-5 лиг Европы по системе «гол+пас».