Суарес после 500-го гола в карьере вспомнил о выступлении за «Ливерпуль»

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес вспомнил о выступлении за «Ливерпуль» после того, как забил 500-й мяч в карьере.

«Ливерпуль» был особенным. Связь с болельщиками вдохновила меня принять вызов в виде выступления в столь конкурентной лиге», — написал Суарес в Instagram.

Суарес выступал за мерсисайдцев с 2011 по 2014 год. За английский клуб он забил 82 мяча.

Также в его активе 198 голов за «Барселону», 111 – за «Аякс», 63 – за сборную Уругвая, 19 – за «Атлетико», 15 – за «Гронинген», 12 – за «Насьональ».

В летнее трансферное окно 2020 года уругвайский форвард перешел из «Барселоны» в «Атлетико». В нынешнем сезоне он принял участие в 25 матчах чемпионата Испании, в которых забил 19 мячей и отдал две результативные передачи. По условиям контракта 34-летний форвард может бесплатно покинуть столичный клуб 30 июня.

Ранее сообщалось, что среди действующих футболистов больше Суареса забивали лишь четверо — Криштиану Роналду (770), Лионель Месси (732), Златан Ибрагимович (564) и Роберт Левандовски (516).