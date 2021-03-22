Хореограф группы Тутберидзе не ждет хорошего судейства на ЧМ-2021

Алексей Железняков, хореограф группы прославленного тренера Этери Тутберидзе, не ждет хорошего судейства на предстоящем чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года. Его слова передает «СЭ».

По его мнению, многих арбитров засилие россиянок в женском одиночном катании уже раздражает. При этом, заявил Железняков, в случае чистого проката всех спортсменок и исполнения Елизаветой Туктамышевой всех тройных прыжков, пьедестал почета будет полностью российским.

Также специалист отметил, что оценки за компоненты, которые получали Камила Валиева и Анна Щербакова на внутренних стартах, являются вполне объективными и способными показать их реальный уровень мастерства.

Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко восхитился ответом президента России Владимира Путина на слова главы США Джо Байдена.