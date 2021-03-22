Первый российский чемпион UFC дал напутствие Хабибу

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Первый российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров дал напутствие Хабибу Нурмагомедову, завершившему профессиональную спортивную карьеру. Соответствующий пост он опубликовал в своем Instagram.

«Желаю интересного и насыщенного времени вне профессионального спорта, найти себя. Не у всех это получается. И больше работать с молодежью, независимо от рода занятий и бизнеса», — написал Тактаров.

Фактически Нурмагомедов завершил карьеру еще в октябре прошлого года, когда чемпион UFC в третий раз защитил свой титул, победив Джастина Гэтжи, после чего прямо в октагоне сделал заявление о завершении карьеры. Однако босс промоушена Дана Уайт отчаянно пытался его уговорить вернуться ради 30-го боя в карьере, согласившись отпустить Хабиба только сейчас.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по боксу по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за поддержку.