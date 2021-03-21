«Скорее опустошен, чем счастлив»: Бё прокомментировал победу в Кубке мира

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, который в третий раз подряд завоевал Кубок мира в общем зачете, рассказал о борьбе за «Большой хрустальный глобус», которая велась буквально до последней стрельбы последней гонки сезона.

Перед стартом масс-старта Бё и Стурлу Легрейда разделяло одно очко, так что «Хрустальный глобус» выигрывал тот спортсмен, который в гонке занимал место выше, чем у соперника.

«Я скорее опустошен, чем счастлив. Со Стурлой была такая жксткая конкуренция. Он довел меня до предела, так что выиграть было мучительно. Победа далась тяжело… Сначала я отставал, но на первой «стойке» мне повезло закрыть все мишени, и это изменило правила игры», — приводит слова Йоханнеса Бё пресс-служба IBU.

В итоге Бё финишировал третьим, а Легрейд остался на восьмом месте. Таким образом, Йоханнес выиграл общий зачет Кубка мира в третий раз подряд.

Бё-младший также выиграл малый зачет в масс-стартах, всего лишь на одно очко опередив своего брата Тарьея.

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