Чемпион мира 1994 года попал в реанимацию из-за коронавируса

Чемпион мира 1994 года в составе сборной Бразилии Бранко оказался в реанимации из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

«Бранко находится в реанимации, за ним постоянно наблюдают. В течение последних 24 часов его состояние можно определить как стабильное. Однако состояние его легких привело к необходимости использовать механическую помощь, чтобы помочь пациенту дышать», – приводит заявление больницы Copa Star Football Italia.

Бразильский защитник завершил карьеру в 1998 году. Он выступал за «Флуминенсе», «Брешию», «Порту», «Дженоа», «Гремио», «Коринтианс», «Фламенго», «Интернасьонал», «Мидлсбро» и «Метро Старз».

В составе сборной Бразилии Бранко принял участие в 78 матчах, в которых забил десять мячей. Он стал чемпионом мира 1994 года, победителем и серебряным призером Кубка Америки.

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