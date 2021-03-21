»Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении нападающего «Вулверхэмптона» Педру Нету, сообщает The Sun.

По информации источника, 21-летний футболист является одной из главных трансферных целей на ближайшее окно. Отмечается, что манкунианцы готовы заплатить за форварда £€50 млн. «Красные дьяволы» хотели приобрести игрока в 2016 году, но тогда клуб не смог убедить футболиста.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (РПЛ) «Вулверхэмптон» занимает 13-е место в турнирной таблице. В активе команды 25 очков. Нету принял участие в 29 матчах и забил пять мячей.

«Манчестер Юнайтед» (57) располагается на второй строчке, набрав 57 баллов. Команда Уле-Гуннара Сульшера отстает от лидирующего «Манчестер Сити» на 14 очков.

Ранее норвежский специалист рассказал о том, что клуб ведет переговоры с Эдинсоном Кавани о продлении контракта.