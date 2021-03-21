Брансон одержал победу над Холландом на турнире UFC on ESPN 20

Американец Дерек Брансон одержал победу над соотечественником Кевином Холландом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Поединок, прошедший на турнире UFC on ESPN 20 в Лас-Вегасе, продлился все пять раундов и завершился победой Брансона единогласным решением судей — 49-45, 49-46, 49-46.

Для бойца эта победа стала 23-й в смешанных единоборствах (MMA) и 23-й в промоушене при семи поражениях. Его рекорд в промоушене — 13-5.

Холланд прервал серию из пяти побед кряду в UFC. Это поражение стало третьим в организации при восьми победах (рекорд в ММА – 21-6). Брансон занимает седьмое место в рейтинге средней весовой категории UFC, а Холланд – десятое.

В соглавном бою турнира американец Макс Гриффин нокаутировал в первом раунде китайца Кэнань Суна.

Ранее сообщалось, что ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор назвал себя чемпионом американского промоушена в легком весе после ухода Хабиба Нурмагомедова. 19 марта глава промоушена Дана Уайт заявил, что российский боец завершил карьеру в UFC.