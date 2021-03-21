Григроий Дрозд высказался о возможном бое между Бетербиевым и Биволом

Российский боксер Григорий Дрозд высказался о возможном бое между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, передает Sport24.

Напомним, 20 марта Бетербиев в десятом раунде одолел немца Адама Дейнеса.

«Думаю, что бой Бетербиева с Биволом случится. На мой взгляд, это максимально интересный бой для российской публики. Думаю, что он случится в России. Интересно посмотреть на боксеров, когда они на пике», — сказал Дрозд.

До 20 марта Бетербиев не выходил на ринг более года. Свой последний бой 36-летний уроженец Хасавюрта провел в 2019 году против Александра Гвоздика, лидировавшего на тот момент в полутяжелом дивизионе.

Для действующего обладателя чемпионских поясов Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) успех в поединке с Дейнесом стал 16-м в профессиональной карьере. Все свои победы Бетербиев одержал нокаутом.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил Бетербиева с победой над Дейнесом.