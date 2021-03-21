Российские гандболистки завоевали путевку на Олимпиаду

Российские гандболистки завоевали путевку на Олимпийские игры, которые пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.

В матче олимпийского квалификационного турнира россиянки обыграли команду Казахстана со счетом 33:26.

Стоит отметить, что 19 марта сборная России победила в матче против Сербии.

Олимпиада в Токио должна была пройти в 2020 году, но ее перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года. На соревнования не смогут приехать болельщики из других стран.

Также японское правительство объявило о том, что откажется от услуг иностранных волонтеров. Только люди владеющие редкими иностранными языками могут рассчитывать на получение разрешения на въезд в страну. Запрет распространяется на все категории зрителей, включая членов семей и родственников спортсменов. Болельщикам из-за рубежа, уже купившим билеты на соревнования, будут возвращены деньги, говорится в пресс-релизе МОК.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал решение проводить Игры без иностранных зрителей.