Кадыров прокомментировал победу боксера Бетербиева в поединке против Дейнеса

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал победу боксера Артура Бетербиева в поединке против немца Адама Дейнеса.

«Сейчас самое главное, чтобы Артур не останавливался на достигнутом. Ему на нынешнем этапе вполне по силам провести еще несколько чемпионских поединков и забрать все пояса в своем дивизионе», — написал Кадыров во «ВКонтакте».

Россиянин не выходил на ринг более года. Свой последний бой 36-летний уроженец Хасавюрта провел в 2019 году против Александра Гвоздика, лидировавшего на тот момент в полутяжелом дивизионе.

Для действующего обладателя чемпионских поясов Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) этот успех стал 16-м в профессиональной карьере. Все свои победы Бетербиев одержал нокаутом.

Ранее Бетербиев заявил что хочет встретится на ринге с Майком Тайсоном.