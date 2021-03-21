Гендиректор «Зенита»: надеемся, на Евро-2020 сможем заполнять стадион на 40-50 тысяч

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил о желании увеличить число болельщиков на чемпионате Европы 2020 года, передает Sky Sports.

Медведев отметил, что на матчи Российской Премьер-Лиги (РПЛ) можно пускать 25 000 человек.

«С нетерпением ждем, чтобы вместе с медицинскими властями мы могли доказать, что будет безопасно заполнять стадион если не полностью, то на 40-50 тысяч зрителей», — сказал Медведев.

Напомним, Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 12 городах Европы. Часть игр состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Турнир должен был состояться еще в 2020 году, но его перенесли из-за пандемии COVID-19. Сборная России на групповом этапе встретится с Бельгией, Финляндией и Данией.

Финальный поединок будет сыгран на «Уэмбли».

Ранее глава фракции Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский предложил наградить бригаду арбитра Сергея Карасева за отказ встать на колено на матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» (Менхенгладбах).