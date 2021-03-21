Каталонская «Барселона» потеряла €300 млн из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказал исполняющий обязанности президента сине-гранатовых Карлес Тускетс.

«После ухода Неймара долги резко выросли. Мы потратили слишком много денег на Дембеле, Коутиньо и Гризманна. С некоторыми футболистами были продлены контракты, поэтому зарплатная ведомость увеличилась», — передает слова Тускетса Sport.es.

Тускетс отметил, что если бы футболисты не согласились на понижение зарплат, то они бы составляли 90 процентов от дохода команды.

«Если бы мы не потеряли 300 миллионов евро из-за пандемии, процент, конечно, был бы ниже», — добавил он.

В турнирной таблице чемпионата Испании каталонцы занимают третье место, набрав 57 очков. Команда не смогла пробиться в 1/4 финала Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей французскому «ПСЖ». В следующем игре Ла Лиги подопечные Рональда Кумана встретятся с клубом «Реал Сосьедад».

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