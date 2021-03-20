Авербух призвал отказаться от неадекватных ожиданий перед ЧМ-2021

Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух призвал отказаться от неадекватных ожиданий перед чемпионатом мира 2021 года в Стокгольме. Об этом сообщает «СЭ».

По его мнению, не стоит ожидать в женском турнире российского пьедестала почета, так как соперницы Александры Трусовой, Анны Щерабковой и Елизаветы Туктамышевой не дремлют и могут преподнести сюрпризы.

«Весь пьедестал у девушек? Не стоит так говорить, потому что оппоненты не дремлют. Не до конца ясно, кто в какой форме находится. Практически отсутствовали международные старты, никто ни с кем не пересекался.

Не нужно делать шапкозакидательских настроений, ставя задачу брать весь пьедестал. Это будет здорово, но конкуренты тоже есть», — сказал Авербух.

Ранее сообщалось, что тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился мнением о четверных прыжках Александры Трусовой.