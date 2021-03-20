Тренер сборной России по регби объяснил поражение от Грузии

Главный тренер сборной России по регби Лин Джонс поделился эмоциями от поражения в матче третьего тура чемпионата Европы против сборной Грузии. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Соперник был немного сильнее нас. Несмотря на то, что наша команда стала безусловно лучше, грузины в этот раз очень хорошо защищались. Было тяжело сохранить давление, чтобы занести попытку.

Один из ключевых моментов нашей сегодняшней неудачи - ввод мяча в игру. Большую роль сыграла потеря Виктора Гресева. Игра против Грузии обычно очень плотная и жесткая. Наверное, сегодня мы были немного рассеяны. Это не дало нам выдержать давление противника.

Грузины придерживались своего плана, они умеют работать со своей ударной тактикой. Мы местами очень хорошо защищались, но, к сожалению, нам не удалось это делать на протяжении всего времени. Мы рассчитывали на более равную игру, но у нас не получилось», — заявил Джонс «Газете.Ru».

Ранее Лин Джонс рассказал об ожиданиях от матча третьего тура чемпионата Европы против национальной команды Грузии.