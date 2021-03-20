Стали известны детали контракта Олича с ЦСКА

Стали известны детали контракта хорватского тренера Ивицы Олича с московским ЦСКА.

По информации Metaratings, стороны заключили трудовое соглашение до конца сезона-2021/22. Первое занятие с футболистами армейского клуба хорватский специалист проведет уже во вторник, 23 марта.

Напомним, Олич выступал за армейцев с 2003 по 2006 год, став с красно-синими трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА. Также он играл за немецкие «Гамбург», «Баварию», Вольфсбург» и «Мюнхен 1860». В октябре 2017 года вошел в тренерский штаб сборной Хорватии. Был ассистентом Златко Далича во время чемпионата мира в России, на котором хорватская сборная дошла до финала, уступив в решающем матче Франции со счетом 2:4.

В данный момент пост тренера армейцев занимает Виктор Гончаренко. Клуб идет на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 40 очков. Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Монако» Александр Головин присоединится к сборной России в понедельник и сможет сыграть со Словенией.