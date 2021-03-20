Глава МОК Бах прокомментировал решение проводить Игры без иностранных зрителей

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал решение проводить Игры без иностранных зрителей, передает сайт организации.

«Я искренне сожалею об этом. Мы знаем, что это большая жертва для всех. Мы говорили с самого начала этой пандемии, что она потребует жертв. Мы разделяем разочарование болельщиков со всего мира», — сказал Бах.

Олимпиада в Токио должна была пройти в 2020 году, но ее перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Также японское правительство объявило о том, что откажется от услуг иностранных волонтеров. Только люди владеющие редкими иностранными языками могут рассчитывать на получение разрешения на въезд в страну. Запрет распространяется на все категории зрителей, включая членов семей и родственников спортсменов. Болельщикам из-за рубежа, уже купившим билеты на соревнования, будут возвращены деньги, говорится в пресс-релизе МОК.

Ранее женская сборная России по гандболу одержала победу над национальной командой Сербии в матче первого тура отборочного раунда к летним Олимпийским играм.