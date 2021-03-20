ЦСКА согласовал с Оличем назначение на пост главного тренера команды

Московский ЦСКА согласовал с хорватом Ивицей Оличем назначение на пост главного тренера команды, передает «Чемпионат.com» со ссылкой на два источника.

«Олич и ЦСКА обсуждают финальные детали», — сказал первый источник. Второй источник подтвердил эти слова.

Напомним, Олич выступал за армейцев с 2003 по 2006 год, став с красно-синими трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА. Также он играл за немецкие «Гамбург», «Баварию», Вольфсбург» и «Мюнхен 1860». В октябре 2017 года вошел в тренерский штаб сборной Хорватии. Был ассистентом Златко Далича во время чемпионата мира в России, на котором хорватская сборная дошла до финала, уступив в решающем матче Франции со счетом 2:4.

Сейчас пост тренера армейцев занимает Виктор Гончаренко. Клуб идет на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 40 очков. Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года.

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