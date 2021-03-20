«Гречку с мясом делали, а тут звонок»: Мухин рассказал о вызове в сборную

Полузащитник «Локомотива» Максим Мухин прокомментировал приглашение в сборную России на отборочные матчи чемпионата мира. 19-летний футболист был вызван на замену получившему травму спартаковцу Роману Зобнину.

«О вызове в сборную узнал дома, когда готовил еду, гречку с мясом с девушкой делали. Позвонил Безуглов, врач сборной, который работает в «Локомотиве». Говорит: «Нет дел?» — «Хотел домой съездить». — «Ну тогда отменяй, приезжай к нам, ждем», — цитирует Мухина Sport24.

Максим Мухин принял участие в шести играх чемпионата и результативными действиями не отметился. Лишь в ноябре 2020 года он впервые сыграл за основу «железнодорожников». До этого 19-летний хавбек выступал за «Казанку» и молодежку «Локомотива».

Ранее сообщалось, что вратарь «Зенита» Лунев и хавбек «Локомотива» Мухин вызваны в сборную России.