Влашич летом может перейти в «Милан»

Агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича Тончи Мартич прокомментировал появившуюся информацию о том, что его клиент летом может оказаться в «Милане».

«Влашич был признан лучшим игроком РПЛ, ему 23 года, и это нормально, что он интересен большому количеству клубов. Возможность его ухода из ЦСКА этим летом будет зависеть от возможных предложений, которые получит он и ЦСКА. Пока рано говорить, что будет летом, — сказал Мартич в интервью «Спорт-Экспрессу.

Ранее La Gazzetta dello Sport сообщила, что «Милан» уже начал работу по переходу хорватского футболиста.

В 2019-м году ЦСКА выкупил Влашича у «Эвертона» за €15,7 млн. Действующий контракт хорвата с клубом рассчитан до 2024 года.

Ранее Влашич назвал сильнейший российский клуб по мнению хорватов.