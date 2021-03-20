«ПСЖ» предложил Мбаппе новый контракт на €30 млн. в год

«Пари-Сен-Жермен» намерен продлить контракт с нападающим Килианом Мбаппе и предложил 22-летнему игроку контракт с окладом в €30 млн. в год. Об этом сообщает L'ÉQUIPE

Нынешнее соглашение Мбаппе истекает в июне 2022 года, но форвардом интересуются почти все топ-клубы мира. Особо сильный интерес к игроку проявляют «Ливерпуль» и «Реал».

В текущем сезоне француз провел за «ПСЖ» 35 матчей, в которых забил 28 голов и отдал девять результативных передач.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» Мбаппе забил свой 25 мяч в главном европейском турнире в возрасте 22 лет и 80 дней, став самым молодым игроком, который достиг этой отметки. Предыдущее достижение принадлежало Лионелю Месси (22 года и 286 дней).

Ранее сообщалось, что президент «ПСЖ» пообещал, что Неймар и Мбаппе навсегда останутся игроками парижского клуба.