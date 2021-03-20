Шмейхель раскритиковал поведение Моуринью после поражения в Загребе

Легендарный вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель выразил недоумение поведением главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после проигранного с крупным счетом матча с загребским «Динамо» в 1/8 финала Лиги Европы. После игры португалец отправился в раздевалку соперника, чтобы поаплодировать игрокам хорватского клуба.

«Если бы мой тренер так поступил после игры и после всего, что произошло, я бы очень расстроился. Это действие для социальных сетей. Моуринью должен находиться в своей раздевалке, разговаривать с игроками. Я никогда не видел, чтобы Алекс Фергюсон делал подобное», — приводит слова Шмейхеля CBS.

Своих же игроков Моуринью раскритиковал. По его мнению, футболисты «шпор» не показали не то что основ футбола, а даже основ жизни, коими являются уважение к своей работе и полная самоотдача.

Загребское «Динамо» разгромило «Тоттенхэм» со счетом 3:0 и вышло в четвертьфинал Лиги Европы. В чемпионате Англии команда Моуриньо занимает восьмое место и рискует остаться без Лиги чемпионов. В этом случае португальский специалист скорее всего будет летом уволен.

Закат Особенного: кто заменит Моуринью в «Тоттенхэме».