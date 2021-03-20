Иностранных волонтеров не пустят на Олимпиаду в Токио

Волонтеры из-за рубежа не будут допущены на Олимпиаду в Токио, об этом сообщило агентство Kyodo.

Исключение будет сделано для тех волонтеров, которые знают редкие иностранные языки. Вопрос организации их въезда в Японию будет рассматриваться отдельно.

Во время летней Олимпиады-2020 предполагалось задействовать около 80 тысяч волонтеров, из которых иностранцы составляли примерно 10 процентов..

Сегодня, 20 марта организаторы летних Олимпийских игр в Токио 20 марта проведут встречу в онлайн-формате, на которой будут присутствовать главы Международного олимпийского комитета (МОК), а также других организаций, которые участвуют в подготовке Игр. на встрече будет обсуждаться возможность допуска на Олимпиаду иностранцев, в том числе зрителей

Планируется, что соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что решение о допуске иностранных болельщиков на Игры в Токио будет принято в марте.