Экс-тренер «Динамо» прокомментировал возможное назначение Гончаренко на пост наставника «Краснодара»

Экс-тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал возможное назначение Виктора Гончаренко на пост наставника «Краснодара», передает «Советский спорт».

«Это неплохой специалист. Но не надо и наших тренеров забывать. У нас есть молодые ребята, с игровым опытом, которые хотят работать. Хотя «Краснодару» нужен опытный наставник», — сказал Силкин.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «быки» занимают десятое место, набрав 34 очка.

Гончаренко с 2016 года возглавляет московский ЦСКА. С красно-синими он дважды становился серебряным призером чемпионата России, а также брал Суперкубок страны.

Также Гончаренко тренировал борисовский БАТЭ, краснодарскую «Кубань», екатеринбургский «Урал» и «Уфу».

Ранее Гончаренко подвел итоги центрального матча 23-го тура РПЛ против петербургского «Зенита» (2:3).