Футболист «Спартака» Крал не поедет в сборную Чехии

Футболист московского «Спартака» Алекс Крал не поедет в сборную Чехии, передает пресс-служба команды.

Отмечается, что у игрока диагностировано повреждение мышц бедра. Хавбек останется в расположении красно-белых.

Чешская национальная команда сыграет с Бельгией, Уэльсом и Эстонией в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Крал выступает за «Спартак» с 2019 года. Также он защищал цвета «Теплице» и «Славии».

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 44 очка. Петербургский «Зенит», который расположился на первой строчке, имеет в активе 48 баллов.

Ранее сообщалось о том, что российский полузащитник французского «Монако» Александр Головин не поможет своей национальной команде в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022 со сборной Словении .