Роналду поделился эмоциями от получения награды лучшему игроку Серии А

Португальский футболист туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился эмоциями от получения награды лучшему игроку итальянской Серии А сезона-2019/20, передает Football Italia.

Нападающий отметил, что ему было сложно привыкнуть к тому, что на стадионах отсутствуют зрители, но команде удалось стать сильнейшей в чемпионате.

«Благодаря игрокам, которые проголосовали за меня, я чувствую себя очень удачливым. Думаю, что доверие, выносливость и страсть — вот секрет того, чтобы продолжать получать удовольствие от игры», — добавил он.

Форвард перешел в «старую синьору» в 2018 году из мадридского «Реала», за который он выступал на протяжении девяти лет. В «Ювентусе» он дважды выигрывал Серию А и два раза становился обладателем Суперкубка страны.

В текущем сезоне подопечные Андреа Пирло занимают третье место в чемпионате Италии, набрав 55 очков.

Ранее Роналду заявил, что побил рекорд трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле по количеству голов в официальных матчах.