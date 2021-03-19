Фигуриста Загитова опубликовала трогательный пост о смерти домашнего питомца

Российская фигуриста Алина Загитова опубликовала трогательный пост о смерти своей домашней кошки Ириски.

«Я так скучаю по тебе, Ириска 02.06.10 — 01.31.21 Ты всегда мне помогала, и все, что я выиграла, — и твоя заслуга. Когда ты появилась в моей жизни, все поменялось. Каждый день с тобой делал меня счастливой», — написала спортсменка в Instagram.

Также она рассказала, что когда у нее что-то болело или не получалось, то животное ее поддерживало. Она отметила, что долго не могла об этом рассказать из-за того, что не могла осознать утрату.

Загитова является чемпионкой мира 2019 года. В 2018 году она выиграла мировое первенство, которое проходило в японской Сайтаме. На Олимпийский играх в Пхенчхане россиянка стала обладательницей золотой медали в одиночном катании и серебряной награды в командных соревнованиях. В прошлом году она дебютировала в качестве ведущей шоу «Ледниковый период». Ее партнером был прославленный фигурист Алексей Ягудин.

Ранее Яна Рудковская, супруга тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко, оценила шансы Алины Загитовой отобраться на Игры 2022 года