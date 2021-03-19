Любовница Мамаева о жене футболиста: она выставляет меня проституткой

Испанская модель Ирен Гарсия Морено, которая ранее призналась, что находилась в отношениях с российским полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым, высказалась о супруге футболиста Алане Мамаевой. Жена спортсмена уже ранее упрекнула своего мужа в изменах, а также в социальных сетях распространила личные данные Ирен Гарсии Морено. По словам испанской модели, она испытывает проблемы со психикой из-за поведения Аланы Мамаевой.

«Посмотрите, в каком свете она меня выставляет? Это ужасно. Я даже не знаю, как все это описать. Я устала читать, что она выставляет меня проституткой. Я не такая! У меня панические атаки! Я вынуждена ездить в больницу из-за этого!» — цитирует Морено «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что любовница Павла Мамаева прилетит в Россию. Как отметила ее адвокат Тереза Буэйес, визит испанской модели будет связан не со встречей с футболистом, а с подачей иска в суд к Алане Мамаевой.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Павел Мамаев провел девять неполных матчей, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу. В последний раз хавбек выходил на поле в октябре 2020 года в матче 13-го тура чемпионата России со «Спартаком», в котором он отметился победным голом. Позднее Мамаев выбыл из строя из-за разрыва ахиллова сухожилия.