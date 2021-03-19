Открытие Australian Open: Карацев обыграл Рублева и вышел в финал турнира в Дубае

Российский теннисист Аслан Карацев одержал победу над своим соотечественником Андреем Рублевым в полуфинальном матче турнира категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ).

Встреча, которая продлилась два часа и 12 минут, завершилась победой 27-летнего уроженца Владикавказа в трех сетах со счетом 6:2, 4:6, 6:4.

По ходу матча Карацев выполнил шесть эйсов, а также реализовал четыре брейк-пойнта из 16 возможных. При этом он допустил шесть двойных ошибок.

Что касается Рублева, то в активе россиянина пять подач навылет и два брейка при двух двойных ошибках.

Карацев получил известность в январе этого года после сенсационного выхода в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), когда россиянин резко поднялся в топ-50 мирового рейтинга. В финале турнира в Дубае он сыграет с теннисистом из ЮАР Ллойдом Джорджем Харрисом, который накануне одержал победу над представителем Канады Денисом Шаповаловым (6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (8:6).

Дубай (м). 1/2 финала

Аслан Карацев (Россия) — Андрей Рублев (Россия) — 6:2, 4:6, 6:4