Гончаренко на посту тренера ЦСКА может заменить экс-игрок армейцев

Руководство московского ЦСКА рассматривает варианты замены главному тренеру команды Виктору Гончаренко. Как сообщает известный журналист и инсайдер Нобель Арустамян, армейцы готовы провести переговоры с Ивицей Оличем. Хорват играл за красно-синих с 2003 по 2006 год и стал с ЦСКА трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также стал победителем Кубка УЕФА в 2005 году. В конце июня 2017 года он объявил о завершении карьеры футболиста.

«Легенда ЦСКА сейчас работает помощником Златко Далича в сборной Хорватии, но планирует строить большую тренерскую карьеру. В последние недели и даже дни говорят, что руководство ЦСКА внимательно изучает кандидатуру Олича. Он пока главный кандидат», — написал Арустамян в своем Telegram-канале.

Также источник подчеркнул, что армейцы рассматривают варианты с назначением на пост главного тренера Василия Березуцкого и белорусского специалиста Алексея Шпилевского, возглавляющего казахстанский «Кайрат».

Гончаренко возглавил ЦСКА в 2016 году. Под его руководством столичный клуб завоевал Суперкубок России и дважды стал серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ). Соглашение с белорусским специалистом истекает летом 2021 года.