Промес не попал в заявку сборной Нидерландов на матчи отбора к ЧМ-2022

Тренерский штаб сборной Нидерландов по футболу определился с заявкой команды на мартовские матчи отборочного этапа чемпионата мира — 2022. 24 марта «оранжевые» в гостях сыграют со сборной Турции, 27 марта дома примут Латвию, а 30 марта проведут выездную встречу с Гибралтаром. Полный список футболистов нидерландской команды опубликован в Twitter-аккаунте сборной.

Примечательно, что в заявке не оказалось нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса. 29-летний вингер вернулся в стан красно-белых, перейдя в конце февраля 2021 года из амстердамского «Аякса» и подписав со спартаковцами контракт на 3,5 года. В четырех матчах текущего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) Промес забил два мяча и сделал один результативный пас.

Также в состав нидерландской сборной не попал еще один представитель РПЛ, полузащитник «Краснодара» Тони де Вильена, который в 18 играх чемпионата отметился двумя голами и двумя ассистами.

On our way to our next journey @VolkswagenNL#TheNewWave pic.twitter.com/FEpY7suNZX