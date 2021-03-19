Стали известны четвертьфинальные пары Лиги Европы

Жеребьевка четвертьфиналов Лиги Европы прошла в швейцарском Ньоне.

«Гранада» встретится с «Манчестер Юнайтед», лондонский «Арсенал» сыграет с пражской «Славией», амстердамский «Аякс» сразится за выход в полуфинал с «Ромой», а загребское «Динамо» встретится с «Вильярреалом».

Также состоялась жеребьевка полуфинальных пар:

«Гранада» / «Манчестер Юнайтед» — «Аякс» / «Рома».

«Динамо» / «Вильярреал» — «Арсенал» / «Славия».

Номинальным хозяином финала Лиги Европы будет «Динамо», «Вильярреал», «Арсенал», либо «Славия».

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки еврокубков. Также сегодня станут известны четвертьфинальные пары Лиги Европы.

Четвертьфинальные матчи 8 и 15 апреля, встречи полуфинала — 29 апреля и 6 мая. Финал турнира пройдет в польском Гданьске 26 мая на стадионе «Энерга-Гданьск».

Действующим обладателем трофея является «Севилья». В финале Лиги Европы сезона-2019/20 испанский клуб обыграл миланский «Интер» со счетом 3:2.

Ранее сообщалось, что Англия вышла на первую строчку в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).