Большунов объяснил, как тредбан поможет ему улучшить результаты

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Российский лыжник Александр Большунов объяснил, как тредбан поможет ему улучшить результаты.

«Для меня, когда результат уже, можно сказать, на пределе и нужно прибавлять считаные сантиметры, уже играет роль буквально каждый из них. Понимаю, что с помощью зеркала можно добиться технического аспекта, который также поможет для развития. Я его использовал два года назад. На нем менял именно коньковую технику, потому что для классической в большей степени сбоку нужен вид.

Тредбан как раз таки нужен и для классики, и для конька. Там и крутизну можно делать, проводить тесты. Тредбан будет одной из составляющих, которая поможет давать результат и сделать еще полшага вперед», — цитирует Большунова «Матч ТВ».

Тредбан — устройство, работающее по принципу беговой дорожки. Оно предназначено для отработки техники лыжного хода с использованием классических или коньковых лыжероллеров. По словам тренера Егора Сорина, стоимость тренажера составляет €120 тысяч.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что тредбан, который хотел приобрести Большунов, уже куплен за счет государства.