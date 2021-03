Стали известны бойцы, которые сразятся за вакантный титул чемпиона UFC

Стали известны бойцы, которые сразятся за вакантный титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе после ухода россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Как сообщает ESPN MMA в Twitter со ссылкой на главу промоушена Дану Уайта, бой пройдет между бразильцем Чарльзом Оливейрой и представителем США Майклом Чендлером. Поединок состоится на турнире UFC 282 в ночь с 15 на 16 мая.

Оливейра провел с смешанных единоборствах (MMA) 38 поединков, в которых одержал 30 побед и потерпел восемь поражений. В своем последнем бою бразилец одержал победу единогласным решением судей над американцем Тони Фергюсоном на турнире UFC 256 в Лас-Вегасе, который прошел в ночь на 12 декабря 2020 года.

В активе Чендлера 22 победы и пять поражений. Он дебютировал в промоушене 24 января 2021 года на турнире UFC 256 в поединке с новозеландцем Дэном Хукером. Бой завершился победой американца техническим нокаутом. До этого Чендлер выступал в организации Bellator.

Ранее Уайт заявил, что Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру.

Acknowledging Khabib's retirement, Dana White tells @bokamotoESPN that Charles Oliveira and Michael Chandler will fight for the vacant lightweight championship at UFC 262 on May 15 pic.twitter.com/tHCZz2TQqj