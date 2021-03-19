Голкипер «Тампы» Василевский установил уникальный рекорд НХЛ

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский установил уникальное достижение в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата против «Чикаго Блэкхоукс» (4:2), который прошел в Тампе на «Амали арене», россиянин отразил 19 бросков из 21 и отдал результативную передачу. Он одержал десятую победу подряд и стал первым в истории лиги вратарем, которому удалось это сделать в трех сезонах подряд (2018/19, 2019/20).

Василевский был выбран «Тампой» на драфте 2012 года в первом раунде под общим 19-м номером. В НХЛ он дебютировал 16 декабря 2014 года в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии Флайерз».

Российский голкипер трижды участвовал в Матчах звезд лиги, а в 2019 году он попал в первую символическую сборную Всех звезд.

В составе «молний» он принял участие в 283 матчах и одержал 178 побед, отражая в среднем за игру 92% бросков. В сезоне-2018/19 россиянин получил награду «Везина трофи», которая вручается лучшему игроку по итогам регулярного чемпионата.

В 2020 году Василевский стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее российский вратарь «Тампы» стал первым вратарем в истории НХЛ с серией из восьми побед в четырех сезонах кряду.