Наставник «Краснодара» Мусаев публично выдвинул обвинение в адрес Кайо

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев публично выдвинул обвинение в адрес защитника Кайо по окончании матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо».

Специалист заявил, что вина в полученных двух желтых карточках на самом старте поединка полностью лежит на Кайо.

«Просто в Кайо проблема. Если человек, имея предупреждение, идет на такие фолы, я не могу это комментировать. Мне трудно понять, что у него в голове», — сказал Мусаев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что 25-летний бразилец оставил свою команду в меньшинстве уже на 15-й минуте игры, которая завершилась волевой победой подопечных Сандро Шварца со счетом 3:2.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился эмоциями от выхода в 1/4 финала Лиги Европы.