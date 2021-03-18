Федун назвал победу «Спартака» лучшей поддержкой в связи со смертью отца

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что победа красно-белых над екатеринбургским «Уралом» в матче 23-го тура чемпионата России является лучшей поддержкой в связи со смертью отца Арнольда Федуна.

Встреча, прошедшая в Москве на «Открытие банк арене», завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Функционер заявил, что после игры футболисты выразили ему соболезнования.

«Я сказал, что лучшее выражение соболезнований и признательности для моего отца и для меня - победа в сегодняшнем матче. Они обещали, что сделают все, чтобы победить», — цитирует Федуна ТАСС.

Владелец красно-белых заявил, что отец болел за «Спартак» более 50 лет.

«В этот день он еще с нами, поскольку мы христиане и верим, что душа человека находится здесь. Для него это было очень приятно. Спасибо большое за поддержку», — добавил Федун.

Арнольд Федун — бывший главный врач Ракетных войск стратегического назначения СССР и хирург на космодроме Байконур. Он скончался 16 марта в возрасте 92 лет.

Ранее сообщалось, что матч «Спартак» — «Урал» начнется с минуты молчания в память об отце Федуна.