«Боруссия» интересуется игроком «Ливерпуля»

Дортмундская «Боруссия» интересуется игроком английского «Ливерпуля» Дивоком Ориги, сообщает Football Insider.

Отмечается, что «красные» готовы расстаться с футболистом, но хотят получить за него не менее €14 млн.

Ориги выступает за «Ливерпуль» с 2014 года. В текущем сезоне он провел 17 матчей, забив один мяч.



В турнирной таблице чемпионата Англии мерсисайдцы занимают шестое место, набрав 46 очков.

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