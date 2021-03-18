Футболист, которым интересуется «Спартак», оформил дубль в Чемпионшипе

17 марта в матче английского Чемпионшипа «Барнсли» обыграл Уиком со счетом 3:1.

В составе победителей дублем отметился 20-летний Дэрил Дайк. Интересно, что 16 марта появилась информация о том, что футболистом интересуется московский «Спартак».

Права на игрока принадлежат «Орландо Сити» из MLS. Его арендное соглашение с «Барнсли» рассчитано до конца текущего сезона.

Конкуренцию «Спартаку» в борьбе за право подписания Дайка может составить бельгийский «Брюгге». Transfermarkt оценивает молодого американца в € 5 млн.

В Англии 20-летний центральный нападающий успел провести 11 матчей и забил пять мячей.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые занимают второе место, набрав 41 очко.

Ранее Артем Дзюба вышел на третье место в списке бомбардиров РПЛ.