«Бавария» стала участником 1/4 финала Лиги чемпионов

Мюнхенская «Бавария» обыграла римский «Лацио» в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча прошла на домашней арене действующих победителей турнира при пустых трибунах и завершилась успехом хозяев с минимальным счетом 2:1.

Этот успех позволил подопечным Ханса-Дитера Флика пройти в следующий раунд соревнований.

Напомним, что в первой игре 1/8 финала, которая прошла в итальянской столице, разгромную победу со счетом 4:1 также одержали футболисты «Баварии».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.



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