Итальянские клубы впервые за 5 лет не прошли в 1/4 финала Лиги чемпионов

Итальянские клубы впервые за пять лет не прошли в 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Opta Sports.

На групповой стадии участвовали четыре команды: миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Аталанта» и римский «Лацио».

Подопечные Антонио Конте заняли последнее место в своем квартете, а остальные коллективы попали в плей-офф и не смогли преодолеть барьер первого этапа.

Ранее сообщалось, что «Челси» прошел в 1/4 финала Лиги чемпионов впервые за 7 лет.