Тренер «Челси» Тухель подвел итоги игр 1/8 финала ЛЧ против «Атлетико»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель подвел итоги игр 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико». Об этом сообщает «Би-би-си».

По его словам, «синие» заслуженно прошли дальше.

«Это был прекрасный перформанс. Абсолютно каждый футболист показал желание победить, даже те, кто остались на скамейке запасных. Было ощущение, что мы очень хотим попасть в четвертьфинал.

Мы понимали, что если не сможем найти решения в атаке, то сможем положиться на нашу физику. Мы наслаждались битвой. Парни все делали как надо, мы жаждали пройти дальше», — сказал немецкий специалист.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Атлетико».

Ранее сообщалось, что лондонский «Челси» прошел в 1/4 финала Лиги чемпионов впервые за семь лет.