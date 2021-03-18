Чалов поделился эмоциями после проигрыша «Зениту» в матче РПЛ
Вадим Балканов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов поделился эмоциями после проигрыша петербургскому «Зениту» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Sports.ru.
По его словам, на тренировках он старается выложиться на максимум и показать через работу свою готовность помочь команде.
Также Чалов отметил, что рассчитывать на успех в матче против действующего чемпиона стало сложно после удаления во втором тайме, когда команда потеряла инициативу, но несмотря на это продолжила бороться и пытаться выровнять положение.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
Ранее сообщалось, что «Зенит» потроллил ЦСКА после поражения в матче 23-го тура РПЛ.